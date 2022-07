x x

SARONNO – “Si comunica che la seduta di questa sera, alle 21, del consiglio comunale, si terrà esclusivamente con la modalità da remoto”.

E’ la comunicazione che arriva dal presidente del consiglio comunale Pieriluigi Gilli in merito alla seduta dell’assemblea cittadina.

“A scioglimento della riserva che, in punto, avevo manifestato alla Conferenza dei Capigruppo, mi vedo costretto a ricorrere alla modalità a distanza poiché i dati concernenti la diffusione del contagio, avuti oggi, dimostrano una forte progressione, tale da consigliare prudentemente di evitare forme di aggregazione di persone in luogo chiuso”.

E conclude: “Inoltre, sei consiglieri comunali (con l’aggiunta di un probabile settimo) mi hanno già richiesto di partecipare comunque da remoto, sicché l’esigenza di cautela appare ampiamente sentita”.

Qui la diretta de IlSaronno.



Per seguire la seduta sarà possibile utilizzare civicam.

QUI IL PUNTO COVID DEL SINDACO OGGI

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn