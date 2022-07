x x

CARONNO PERTUSELLA – GARBAGNATE – E’ atterrato l’elisoccorso questa mattina, lunedì 4 luglio, al confine tra Caronno Pertusella e Garbagnate milanese per l’incidente tra un’auto e una moto avvenuto alla rotonda sulla ss 233.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, la certezza l’impatto tra una moto e una Fiat Punto. A finire a terra il conducente della moto un 62enne. Le sue condizioni sono parse subito gravi agli automobilisti che si sono fermati per prestare i primi aiuti e che hanno dato l’allarme al numero unico delle emergenze.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della croce viola di Cesate presto raggiunta dall’elisoccorso. Mentre il personale sanitario si è occupato del ferito la polizia locale ha provveduto a deviare il traffico per permettere ai soccorsi di operare in sicurezza. Il ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Gabriele)

