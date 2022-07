x x

SOLARO – Sarà curato da un esperto e non perderà la zampetta ferita il colombaccio salvato ieri sera da alcuni residenti in via Per Cascina Emanuela. Tutto è iniziato intorno alle 20,30 quando un condòmino uscito sul balcone ha notato un uccello in difficoltà nel giardino. Indossati i guanti l’ha preso e si è accorto che aveva una zampetta molto malconcia e impigliata in un cordino. L’hanno liberato ma provato, spaventato e decisamente malmesso a causa della ferita il pennuto, un colombaccio, è rimasto nel giardino senza riuscire a muoversi.

Così è stato contattato un saronnese appassionato di volatili che collabora anche con Enpa che ha spiegato ai “salvatori” come occuparsi del ferito sostanzialmente posizionandolo in una scatola in attesa del suo arrivo.

In meno di mezz’ora è arrivato nel giardino il giovane saronnese che ha rassicurato tutti i presenti sulle complessive buone condizioni del colombaccio che potrà presto tornare in libertà dopo le cure del caso.

