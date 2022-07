x x

SARONNO – Una densa colonna di fuoco e il fuoco che “corre” divorando sterpaglie e erba secca sia verso Saronno sia verso Solaro. E’ lo scenario che si sono trovati davanti gli automobilisti che intorno alle 13 hanno percorso l’ultimo tratto della Monza-Saronno subito dopo la rotatoria della Cascina Emanuela.

Diverse persone hanno contattato il numero unico delle emergenze mentre sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Le fiamme, almeno nella fase iniziale, erano localizzate sul ciglio della strada e proseguivano, come detto, in entrambe le direzioni quindi con due fronti di fuoco alimentato dall’erba secca. A bruciare soprattutto sterpaglie.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incendi di questo tipo scoppiati nel comprensorio: venerdì l’episodio più grave a Gerenzano, dove è stato danneggito un vivaio e sono morti sei animali. Incendi anche a Origgio e ieri a Guanzate.

