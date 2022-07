x x

CISLAGO – Sabato 9 luglio torna la Notte bianca di Cislago. L’evento, che si svilupperà fra le 18 e le 2, è intitolato “Shopping sotto le stelle 2022”. “Grazie all’impegno dei nostri commercianti, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni che hanno aderito alle iniziative, le vie del centro si animeranno con musica dal vivo, street food, eventi per bambini, dj set, opportunità di shopping e intrattenimento per tutte le età” riepilogano dal Comune.

Ci saranno, in piazza Toti dalle 22 a mezzanotte, anche le fontane danzanti. L’iniziativa è promossa dal distretto del commercio “Antiche Brughiere” con Amministrazione civica e Confcommercio Ascom Saronno.

(foto archivio)

05072022