Consiglio comunale surreale: il sindaco ritira il primo punto d’urbanistica durante il dibattito. Duro scontro Licata-Gilli

SARONNO – Sembrava che l’unica emozione della serata dovesse essere la scelta di tenere la seduta online invece che in presenza (a causa dell’aumento dei contagi da Covid) ed invece ancora una volta l’assemblea cittadina saronnese è stata decisamente vivace e ricca di inattesi colpi di scena.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO DELLA SEDUTA

Iniziata con qualche minuto di ritardo la seduta aveva in programma solo due punti di urbanistica: il primo la realizzazione di un edificio residenziale in via Bainsizza e l’approvazione del programma di intervento per la realizzazione di nuovi servizi privati d’uso pubblico nella Meditel. Eppure solo quest’ultimo è stato approvato.

A presentare il primo punto l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli dopo che il collega alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti ha lasciato la seduta per i “rapporti di lavoro con il progettista dell’intervento”.

Primo motivo di scontro la richiesta del consigliere Agostino De Marco (Fi) di presentare delle slide durante il suo intervento. Un po’ a sorpresa e con foga il capogruppo Pd e vicepresidente Francesco Licata si è opposto all’uso delle slide sottolineando come i documenti non siano stati presentati prima della seduta ai consiglieri citando a sostegno della sua richiesta l’articolo 5 del regolamento. Il presidente Gilli replica spiegando come la norma non riguardi le modalità di presentazione degli interventi dei consiglieri ma gli atti portati in approvazione dalla maggioranza. Tra i due nasce una discussione dai toni tanto alti che Gilli stesso sospende la seduta. Gli animi si calmano: Gilli legge il regolamento e con il parere del segretario conferma la propria versione, chiedendo però al consiglio comunale di esprimersi per dirimere la questione. Licata rimarcando di essere convinto della propria posizione cede e rinuncia ad una presa di posizione ufficiale che avrebbe costretto la maggioranza ad un voto fraticida.

Si torna a parlare di urbanistica De Marco chiede di rinviare il punto all’ordine del giorno per alcuni problemi sul protocollo e come siano state gestite le volumetrie. Diligentemente e con precisione l’assessore all’Urbanistica Francesca Pozzoli smonta, punto per punto, tutte le pregiudiziali addotte dal consigliere di Forza Italia sia per quanto riguarda quelle che dovrebbero portare al rinvio del progetto sia quelle che riguardano più nel merito come la realizzazione dei parcheggi a scomputo oneri. Licata conferma il sostegno all’Amministrazione e Obiettivo Saronno lascia la seduta scegliendo di non votare la sospensiva che ormai è palesemente destinata a naufragare.

Ma evidemente in maggioranza qualcosa non va. Prima arriva la richiesta di una pausa e poi il sindaco Augusto Airoldi ritira il punto all’ordine del giorno “per un approfondimento sulla vicenda parcheggi”. Facile immaginare come la maggioranza non avesse i voti per far passare i provvedimento (al momento l’Amministrazione conta un solo voto di scarto sull’opposizione 13 a 12) o che comunque le tensioni interne non rendessero sicuro l’esito del voto. A far salire la tensione il colorito commento del consigliere di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che ha subito fatto indignare il primo cittadino che ha risposto con un “Consigliere ma come si permette”. Incalzato da Gilli il delegato di FdI ha spiegato come il commento fosse riferito ad altro e la vicenda si è conclusa.

Malgrado la votazione all’unanimità anche nell’ultimo punto all’ordine del giorno, dedicato agli interventi realizzare all’interno della struttura di Meditel, ha riservato qualche tensione con lo scontro tra il consigliere Cristiana Dho (Obiettivo Saronno) e il presidente Gilli per alcuni problemi tecnici come la mancanza di un allegato, la numerazione di quelli presenti e la scelta di non allegare il parere della commissione paesaggio.

La seduta si è conclusa con l’auspicio di Gilli a che la prossima seduta, già convocata per il 21 luglio, si possa tenere in presenza e con la misteriosa convocazione di un’immediata conferenza dei capigruppo. Difficile pensare che la prossima seduta sia più serena visto che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere quella dell’approdo in consiglio comunale della relazione della commissione d’inchiesta sui fondi persi della scuola Rodari.

