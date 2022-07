x x

GERENZANO – Grance successo per la manifestazione organizzata dal Rione Burghett, intitolata “Ham- Burghett” dove grandi e piccoli si sono potuti divertire nello spazio giochi allestito dai contradaioli e hanno potuto gustare gli ottimi piatti preparati dal Rione, in collaborazione con la “Buongustaia”.

La festa, organizzata con il supporto dell’associazione “I colori di Gerenzano” e patrocinata dal Comune, ha dato ufficialmente il via per la preparazione del Palio anche per il Rione che vincitore delle due precedenti edizioni. Ora, archiviati i festeggiamenti, il Rione Burghett può pensare a difendere il titolo per questa edizione del Palio.



Per le foto si ringrazia Chiara Guzzetti.

