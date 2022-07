x x

LIMBIATE – Martedì 5 luglio alle 21 primo appuntamento con il cinema all’aperto al Cral di Mombello in via Monte Grappa, 42; a scegliere il film votando online sono stati i cittadini. Qual è il titolo scelto?

Giovanni e Monica sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli adolescenti deve finire. Per portare a termine il piano, i due cominciano, loro malgrado, a frequentarsi. Scopriranno di non poter fare a meno l’uno dell’altra anche se forse la loro storia durerà “Come un gatto in tangenziale”.

“Intanto continuate a votare per scegliere i prossimi film del cinema all’aperto” l’invito che viene dal Comune.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfu8yfEvVk…/viewform…

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

05072022