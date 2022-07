x x

ORIGGIO – Ritrovato dalla polizia locale, e rapidamente riconsegnato ai congiunti grazie al braccialetto cercapersone: liete fine per la vicenda avvenuta a Origgio qualche giorno fa, alla fine della “Notte bianca” di Cascina Muschiona. Con la frazione del paese ancora “animata” per l’evento estivo, alle 3 la polizia locale ha notato una persone che appariva disorientata e che si aggirava nella zona. L’uomo è stato avvicinato ed è apparso in stato confusionale. Al polso aveva un grosso braccialetto con la scritta “Se mi perdo”, di quelli in dotazione ai malati di Alzheimer. C’è un chip che consente di collegarsi ad un sito tramite il quale gli agenti hanno rapidamente recuperato i dati della persona che avevano davanti, un sessantenne.

Nella vicina Lainate sono stati rapidamente rintracciati i famigliari, che lo stavano cercando, e l’hanno riconsegnato alla loro custodia.

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

05072022