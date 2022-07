x x

SARONNO / LIMBIATE – Intossicazione etilica: questa la diagnosi per un 35enne soccorso nel tardo pomeriggio di ieri in zona pedonale a Saronno. Alle 19.10 sono stati alcuni passanti a dare l’allarme vedendo una persona in difficoltà, nei pressi di vicolo Pozzetto. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese, il cui equipaggio si è preso cura dell’uomo, che è stato trasportato all’ospedale cittadino, in condizioni comunque non gravi.

A Limbiate tramponamento fra due automobile, una donna di 63 anni è rimasta contusa: il sinistro si è verificato ieri in via Marconi, sul posto l’intervento della polizia locale e di una ambulanza della Croce rossa che ha trasportato la sessantatreenne all’ospedale di Desio per essere medicata di lievi contusioni. La vigilanza urbana ha eseguito i rilievi del sinistro, al fine di stabile la dinamica dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio: mezzi di soccorso durante un precedente intervento in centro a Saronno, nella zona pedonale)

05072022