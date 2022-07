x x

SARONNO – Saronnesi con il naso all’insù stamattina per la presenza dell’elicottereo dei carabinieri che ha attraversato più volte il cielo saronnese. Si tratta del velivolo del Nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 8 dai residenti del quartiere sportivo dove il mezzo dell’Arma è atterrato nel campo dello stadio Colombo Gianetti in via Biffi. Quindi alcuni passaggi sul centro storico e le zone più periferiche con altrettante segnalazioni da parte di cittadini sui social. Immancabili le foto coi condivise anche con la nostra redazione.

Facile immagine, dal tempo di permanenza e i ripetuti passaggi in tutte le zone della città che si sia trattato di un servizio di controllo e monitoraggio del territorio di quelli che vengono realizzati regolarmente dalle forze dell’ordine.

