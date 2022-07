Saronno, Paolo Del Debbio fa sold out in Villa Gianetti

SARONNO – Solo un paio di sedie sono rimaste libere ieri sera nella sala del Bovindo della sede di rappresentanza comunale in occasione della presentazione del libro “Che il mondo ti somigli” di Alessandra Groppelli

Ad ascoltare la presentazione del romanzo ispirato alla vita di Francesco Cirio, fondatore dell’omonima azienda (un giovane piemontese di umili origini in cerca di riscatto per sé e la sua famiglia, in un’Italia di metà Ottocento dominata dalle divisioni sociali) molti saronnesi compresi volti noti della politica e della società civile. Tra i presenti anche il deputato Gianfranco Librandi protagonista di un breve intervento.

La serata avrebbe dovuto tenersi nel giardino ma il temporale che si è scatenato in serata ha spinto gli organizzatori a preferire la sala interna.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)

