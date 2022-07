x x

SARONNO – E’ stato presentato questa sera in una corale conferenza stampa al teatro Giuditta Pasta il Terra Mater – Festival per il futuro del pianeta che con una serie di eventi animerà, emozionerà, farà riflettere, coinvolgerà insomma “arricchirà” di sensibilità e contenuti la città degli amaretti.

La manifestazione è nata per iniziativa della Commissione Nuovi Stili di Vita della Comunità Pastorale di Saronno. Il Festival ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera città sulla necessità di intervenire con la maggiore determinazione possibile per contribuire, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e della Comunità Internazionale, a far diventare la nostra società strutturalmente sostenibile e il linea con i 17 obiettivi Onu 2030.

Il processo di preparazione ha coinvolto decine di persone ed associazioni e si è esteso alle istituzioni, alle scuole, agli operatori economici. Ha il patrocinio e la partecipazione attiva del Comune, delle comunità religiose cittadine, di Confindustria, di Confartigianato, di Confcommercio e del teatro Giuditta Pasta ed ha coinvolto la gran parte delle scuole superiori della città.

Ad oggi fanno parte del progetto 38 enti diversi ed il coordinamento del Festival conta di aggiungerne ancora. La manifestazione prevede circa 40 eventi di vario genere organizzati in aree tematiche. Vi saranno 7 conferenze ed incontri con relatori di rilevanza nazionale, 6 proiezioni cinematografiche (4 per adulti e 2 per bambini), 4 tra concerti e rappresentazioni teatrali, piantumazioni di piante, marce e pedalate ecologiche, eventi religiosi e laici.

Nell’ambito del progetto sarà coinvolta anche l’Amministrazione comunale che organizzerà la seconda edizione della Bike Week e una domenica senz’auto.

“Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici – spiegano gli organizzatori – sono già ora ampiamente visibili in queste stagioni sempre meno piovose e con estati sempre più calde, con gravi danni e difficoltà per il sistema produttivo ed i cittadini. E’ tempo che ognuno faccia la sua parte e Saronno, nell’intenzione dei promotori, può essere un laboratorio avanzato di un nuovo modo di organizzare e vivere la città. Questo è l’obiettivo che ha smosso i volontari e loro auspicano che muova anche tutti quanti per un futuro migliore per noi ed i nostri figli”

Il Terra mater Festival si presenta come uno dei più ampi e coinvolgenti organizzati sinora in Italia su questo tema. E’ già attivo un sito internet www.terramaterfestival.it.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn