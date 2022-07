x x

SARONNO – Stasera alle 18,30 il teatro Giuditta Pasta ospiterà la presentazione di Terra mater Festival un evento unico e corale che vedrà la città di Saronno cimentarsi, riflettere, approfondire e condividere sui temi green e della sostenibilità.

Sarà un momento senza precedenti per il numero di eventi e per le realtà coinvolte. Il Festival ha l’obiettivo di sensibilizzare l’intera città sulla necessità di intervenire con la maggiore determinazione possibile per contribuire, in linea con gli obiettivi della Commissione Europea e della Comunità Internazionale, a far diventare la nostra società strutturalmente sostenibile e il linea con i 17 obiettivi ONU 2030.

