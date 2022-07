x x

TRADATE / CARONNO PERTUSELLA – Grande successo domenica scorsa per la sesta edizione del raduno nazionale promosso dal Vespa club di Tradate, il “Nido delle Vespe”. All’appuntamento c’era anche il Vespa club di Caronno Pertusella, presente con una dozzina di soci ed altrettanti mezzi.

Il programma ha proposto il raduno a Tradate per la colazione, quindi il ritiro della placca commemorativa e la partenza di un tour nella zona che ha portato a Volandia, il museo del volo di Malpensa, per una visita e per il pranzo. A seguoire le premiazioni dei club presenti, e dei singoli vespisti ed un riconoscimento è andato anche al “veterano” del Vespe club di Caronno, Argeo Assogli, di 82 anni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcuni momenti della manifestazione)

05072022