x x

SARONNO La notizia più cliccata ieri su ilSaronno è stata la segnazione del furto di cui è stata vittima una coppia nel cuore della notte.

Controlli con l’elicottero per i carabinieri.

Lite e un punto (su i due all’odg) ritirato: consiglio comunale surreale per la maggioranza.

Dopo mesi di lavoro è stato presentato il maxi calendario di eventi del Terra Mater Festival.

Sold out in Villa Gianetti per Paolo Del Debbio.

Morandin dà voce allo sdegno della città per il rinvio di 24 ore del corteo storico di Sant’Antonio per la presenza del corteo anarchico.

Morandin interroga il sindaco sul rinvio del corteo storico: “Troppo popolare per l’Amministrazione?” Sessant’anni di presenza a Saronno per il Gruppovis.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn