Limbiate, borse di studio comunali agli studenti meritevoli

LIMBIATE – Per il quarto anno consecutivo il Comune di Limbiate vuole premiare con una borsa di studio gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado (terza media) con una votazione pari a 10 e 10 e lode. “Ancora un volta, un investimento sul futuro dei nostri giovani e della nostra città: premiare gli studenti significa non soltanto riconoscerne il merito per l’impegno dimostrato, ma anche incentivarli a proseguire con determinazione e costanza il proprio percorso e valorizzare al tempo stesso la qualità delle scuole limbiatesi” rimarcano dall’Amministrazione civica limbiatese.

Le domande possono essere compilate online sul sito del Comune di Limbiate fino al 31 luglio a questo indirizzo:

https://comune.limbiate.mb.it/borse-di-studio-2022…/

05072022