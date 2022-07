x x

SARONNO – Momento di apprensione stamane alle 10.20 per un incidente in via Varese dove è stato investito un pedone: l’uomo, di 72 anni, è stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia della polizia locale e dell’ambulanza della Croce rossa, sul posto è arrivata anche l’automedica da Como. Il settantaduenne si è comunque presto ripreso ed è stato medicato di non gravi ferite all’ospedale cittadino. Il sinistro si è verificato nella zona limitrofa al parco dell’ex seminario.

Oggi in autostrada A9 nel tratto fra Turate e Saronno in direzione sud intervento, alle 10.30, della polizia stradale e di una ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere un automobilista di 51 anni che si era sentito male, è stato trasportato all’ospedale di Castellanza, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Oggi alle 12.45 in via Madonna di Rovello Porro scontro auto-moto: un uomo di 38 anni è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno dall’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

E’ stata inoltre segnalata una lite oggi alle 11.20 in via Sant’Anna a Solaro: una donna di 40 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza e trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è grave.

