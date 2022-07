x x

SARONNO – C’è attesa per i tre giorni di Festival delle birre artigianali in programma per venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentenza in via Roma. “Birre vive in villa”, alla terza edizione, è inserito nel ricco calendario di iniziative che l’Amministrazione saronnese ha messo a punto per l’estate 20222 e prevede tre appuntamenti di degustazione di birre artigianali, street food, musica e animazione, con ingresso libero.

I birrifici partecipanti

Ci saranno gli stand de Birrificio Sagrin, Birrificio Montelupo, Birrificio Bibibir, Birrificio Basei, Birrificio Della Granda, Licor Dei, Birra Hoppy Hobby, Birra Mundi e Don Byron.

Ci saranno anche le postazioni food di Croce rossa di Saronno con panini e salamelle, Nannì Sapori romaneschi, taglieri di salumi , formaggi, panini gourmet e bruschette, crepes Dolci, frittelle, zucchero filato e ciambelle; Greedy con pop corn, nachos, caramelle gommose; Vintage bbq con polletti, ribs pulled pork; I peperoncini più piccanti del mondo; Eccellenze al pistacchio di Bronte con arancine, cannoli, gelati e creme al pistacchio. Prevista anche una area “relax” dove potersi sedere, mangiare e degustare in pace, ed una area “workshop” con degustazioni insieme ai produttori; ed animazioni per i bambini.

Orari – Venerdì dalle 19.30 all’1; sabato dalle 17 alle 2; domenica dalle 17 alle 23.

L’evento era nato nel 2018, da un’idea di due saronnesi, Stefano Taglietti ed Alberto Paleardi.

