SARONNO – “Mi ha afferrato la spalla, tirandomi indietro. Ho urlato. Fortunatamente ero con un mio familiare che si è girato ha apostrofato con decisione l’aggressore che evidentemente non si aspettava una reazione e vista la malaparata se n’è andato. Tutto si è concluso rapidamente ma non c’è sicurezza a Saronno. Non posso fare a meno di chiedermi cosa sarebbe successo se fossi stata sola o con mio figlio”.

Sono le parole di una mamma saronnese di 31 anni che ha raccontato a ilSaronno il brutto episodio di cui è stata vittima lunedì sera, intorno alle 19 in corso Italia che ha visto anche l’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

“Quando l’aggressore si è allontanato ho chiamato i carabinieri. Sono arrivati nel giro di 2 minuti con sirene spiegate. Mi hanno fatto sedere e tranquillizzare. Quindi ho raccontato l’accaduto”. La saronnese ha fornito gli elementi per risalire all’identità dell’uomo, che secondo la ricostruzione era ubriaco al momento dell’aggressione. Ieri la donna era ancora dolorante alla spalla da cui è stata bloccata.

Elementi utili per identificare il responsabile dell’accaduto potrebbero arrivare dalla videosorveglianza visto che i portici di corso Italia, compreso il tratto all’altezza del negozio Tezenis dove è avvenuta l’aggressione, sono coperti dagli occhi elettronici del comando di polizia locale.

