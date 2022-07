x x

SARONNO – Chiuderanno il 31 luglio le iscrizioni per la manifestazione “Sport al centro”. Le associazioni sportive dilettantistiche e di volontariato possono ora iscrversi alla manifestazione, prevista per domenica 11 settembre.

“Sport al Centro” è una manifestazione pubblica e apolitica organizzata dal Comune di Saronno finalizzata alla partecipazione e all’incontro dei cittadini con le realtà che promuovono attività sportiva in città: associazioni sportive dilettantistiche e associazioni di volontariato..

La manifestazione si svolgerà domenica 11 settembre 2022 dalle 15 alle 18.30 nel centro cittadino tra Corso Italia e Via Roma (Villa Gianetti) Piazza Libertà e Piazza La Malfa comprese.

Le associazioni, oltre allo spazio per eventuali dimostrazioni o attività finalizzate al coinvolgimento del pubblico, potranno allestire uno stand con informazioni, gadget o altro caratterizzante il loro operato.

Tutte le informazioni per gli interessati sono disponibili sul sito www.comune.saronno.va.it nella sezione “Avvisi”, dove si può trovare la scheda di iscrizione, da scaricare e compilare, e le modalità di partecipazione. I moduli puoi dovranno essere rimandati compilati all’indirizzo mail [email protected]

(foto d’archivio)

06072022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn