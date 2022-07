x x

ROVELLASCA – Problemi al traffico ferroviario sulla linea da Saronno a Como di Trenord per quel che è successo poco prima delle 19; un autoveicolo ha infatti danneggiato il passaggio a livello che si trova nei pressi di Rovellasca Manera, un episodio che sta causando ritardi di circa mezz’ora ai treni in transito sulla tratta.

“E’ in corso l’intervento da parte dei tecnici che si occupano della circolazione ferroviaria – fanno sapere dall’ente ferroviario – Per informazioni si consigliano i viaggiatori di prestare attenzione agli annunci ed ai monitor di stazione, e di seguire il proprio treno sull’app Trenord digitando il numero della corsa nella sezione ricerca”.

(foto archivio)

06072022