CISLAGO – Una serie di passaggi di testimone al Cistellum basket, dove in vista della prossima stagione cambia tutto. In un comunicato ufficiale la società fa sapere che “la Usd Cistellum è lieta di annunciare di avere raggiunto l’accordo con coach Michele Vecchiè, come capo allenatore della prima squadra”. Per il settore giovanile la società comunica di avere “riorganizzato il vivaio nominando il nuovo responsabile nella persona di Lorenzo Romano Girola al quale faranno riferimento Michele Landoni, istruttore e responsabile tecnico settore minibasket e Gian Luca Cenammo, come allenatore under 14 e ad interim under 17”.

Al contempo il Cistellum “saluta e ringrazia coach Giuseppe Gargantini e coach Ferruccio Pozzati per il lavoro svolto negli ultimi due anni con i ragazzi della prima squadra, e coach Mauro Dolcet per il lavoro con gli under 17, considerando le difficoltà incontrate dovute al contesto sanitario nazionale nel quale hanno dovuto operare. Si ringraziano inoltre gli atleti che per motivi personali o per scelte tecniche societario lasciano la squadra”.

La formazione maggiore del Cistellum milita in serie D.

07072022