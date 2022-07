x x

CISLAGO – L’amministrazione cerca sponsor per conferire anche quest’anno il premio “Beato Don Luigi Monza” agli allievi che hanno conseguito la maturità con un punteggio meritevole: 900 euro lordi al primo classificato in graduatoria, 600 al secondo. L’offerta minima attesa dai privati è di 50 euro più Iva.

Per fare domanda è necessario rispettare alcune prescrizioni: residenza o domicilio nel Comune di Cislago almeno dall’inizio dell’anno scolastico 2020/21 e fino all’aggiudicazione dell’assegno; conseguimento nell’anno scolastico 2021/22 del diploma di licenza di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 90/100; sono considerati validi sia diplomi di studi quadriennali che quinquennali. La graduatoria dei partecipanti sarà stilata secondo i seguenti criteri: voto di maturità ottenuto, dando priorità alla votazione più alta; il voto con lode è considerato superiore al voto senza lode (in caso di parità di voto si farà riferimento al valore Isee).

Con questa iniziativa l’assessorato alla Cultura si vuole valorizzare la conclusione del percorso scolastico ed incentivare la prosecuzione degli studi, e la responsabilizzazione degli allievi, punto molto caro alla giunta Calegari.

