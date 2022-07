x x

SARONNO – “Esserci significa crederci”: è stata battezzata così la campagna abbonamenti per la nuova stagione in Promozione del Fbc Saronno. In prevendita è già possibile acquistare l’abbonamento per la stagione sportiva 2022-2023 per tutte le gare casalinghe del campionato di Promozione e juniores regionale B del Fbc Saronno 1910.

Come di consueto gli abbonamenti disponibili saranno due:

Abbonamento intero per tutte le persone dai 14 ai 65 anni al costo di 100 euro

Abbonamento ridotto per tutti i tifosi pensionati al costo di 80 euro

In omaggio un cuscinetto stadio.

Per informazioni e prenotazione tessere è possibile contattare il numero 3272037075 oppure inviare una email all’indirizzo [email protected]

Il Fbc Saronno è intanto impegnato sul mercato per allestire una squadra particolarmente competitiva per la prossima stagione.

07072022