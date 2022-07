x x

SARONNO – Mamma aggredita in centro a Saronno: per la ragazza la disavventura è avvenuta in corso Italia, è stata presa di mira da un ubriaco.

Animalisti criticano la Festa dell’aia, alla prima edizione e che è prevista nel fine settimana.

Volpe investita, e soccorsa, in viale Lombardia a Saronno.

A Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza in via Roma, si prepara ad ospitare nel fine settimana la terza edizione di “Birre in Villa”, festival delle birre artigianali.

Non c’è comune nella zona che voglia lasciarsi sfuggire l’occasione di divertirsi con la Notte bianca: dopo quelle della frazione Muschiona di Origgio e di Ceriano Laghetto, e quella annunciata a Cislago nel prossimo fine settimana, è in arrivo anche quella di Origgio, prevista fra sabato 16 e domenica 17 luglio.

Anche Origgio si organizza per la Notte bianca Softball, quattro saronnesi ed una caronnese ai World games in Alabama con la maglia dell’Italia.

07072022