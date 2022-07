x x

SARONNO – Hanno affisso uno striscione fra uno degli alberi dell’aiuola ed il palo-orologio, contro la “sorveglianza speciale”, ed hanno distribuito volantini ai passanti: dalle 19.15 di oggi (e per un paio di ore), giovedì, l’annunciato presidio degli anarchici saronnesi, che tramite il tam tam su internet aveva spiegato di volerci essere, nella serata più affolato in centro perchè il giovedì è quella dei negozi aperti sino a tardi, per “spiegare le loro ragioni” riguardo al corteo che intendono organizzare sabato pomeriggio in centro a Saronno. Loro obiettivo, quello di protestare dopo che nei confronti di un loro attivista è stato avviato l’iter perchè gli sia imposta la “sorveglianza speciale”, per avere partecipato ad una precedente manifestazione, fuori città.

Il presidio in piazza Avis si è svolto in modo del tutto pacifico, presenti anche le forze dell’ordine e sullo sfondo le prove del concerto serale promosso dal Comune e previsto proprio accanto, in serata.

(foto: lo striscione esposto in piazza Avis)

