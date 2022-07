x x

SOLARO- la rassegna “Feste d’estate 2022”, promossa dal comune di Solaro e dalla sindaca Nilde Moretti, non si ferma, e si arricchisce, a partire da oggi giovedì 7 luglio, della trentanovesima edizione della Sagra del Pesce.

Quest’anno, dunque, l’ormai consolidata manifestazione solarese, organizzata dalla Società Pescatori Solaresi Fratelli Campana-Trabucco, si svolgerà nel centro sportivo di corso Berlinguer fino al 10 luglio. La cucina offrirà piatti rinnovati e sempre più ricercati all’insegna della qualità del pesce fresco preparato da sapienti maestranze. Il menù prevede antipasto di mare, pasta alla marinara, fritto misto, fritto di calamari selezionati, baccalà selezionato fritto, cozze alla marinara, grigliata mista e grigliata

di pesce spada.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn