CERIANO LAGHETTO – Bellissima, coinvolgente, divertente, piena di sorprese: quella vissuta sabato a Ceriano Laghetto è stata una Notte Bianca strepitosa, che rimarrà nella memoria di molti. Una vera e propria “marea umana” si è riversata sulle strade del centro al calare del sole, dopo che già dal pomeriggio, le prime attrazioni organizzate soprattutto per i più piccoli, avevano richiamato numerose famiglie.

Bilancio eccezionale

Dalle 17.30 le prime esibizioni in piazza Diaz hanno cominciato a coinvolgere i visitatori che sono andati ad aumentare man mano che ci si inoltrava nella serata. Dalle 19 l’apertura dei diversi punti ristoro ha richiamato un numero sempre crescente di appassionati che hanno potuto gustare le numerose e diverse specialità proposte, dalla carne al pesce, dalla pasta ai dolci, alla frutta, ai cocktails, mentre le vie del centro si riempivano di visitatori e il lungo programma di eventi offriva occasioni di intrattenimento per tutti i gusti, dalla musica alle danze, dalle sfilate di moda a quelle di auto storiche, dalle esibizioni di unità cinofila a dimostrazioni di sport e ballo, fino agli spettacoli senza tempo di trampolieri e mangiafuoco.

Difficile fare una stima precisa, ma valutando le auto parcheggiate sulle strade e le aree riempite dai visitatori si può arrivare facilmente a calcolare almeno 5000 presenze durante la serata. Poco dopo le 22.30 sul palco principale in piazza Diaz è iniziato l’evento principale della serata con l’esibizione di “The Funky Machine” che ancora una volta hanno conquistato Ceriano, facendo ballare proprio tutti con il loro repertorio di brani intramontabili degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Particolarmente apprezzato il ricordo dedicato dal palco all’impresario cerianese Luigi Cattaneo recentemente scomparso, da parte di Corrado Beretta, frontman del gruppo, suscitando un lungo e sentito applauso.

“E’ stata una serata meravigliosa, proseguita fino alle ore piccole con tanto divertimento, tanta voglia di stare insieme, tante occasioni per scoprire la bellezza e la bravura delle associazioni, degli artisti locali, dei gruppi di sport e divertimento del territorio – commenta il sindaco Roberto Crippa – Sono particolarmente orgoglioso del fatto che tutto si sia svolto al meglio in piena sicurezza e senza problemi, come riconosciuto anche dai carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, che ringrazio sentitamente per l’impegno, così come la nostra Polizia Locale e poi i volontari di Protezione civile, del Gst e della Croce rossa Alte Groane”.

“Siamo contentissimi del risultato raggiunto, una Notte Bianca davvero memorabile – aggiunge l’assessore comunale alla Cultura e al Tempo libero, Romana Campi – C’era una grande attesa e una grande voglia di tornare a fare tardi per le vie del centro in una bellissima serata estiva, dopo due anni di sospensione ed è stato davvero molto bello vedere il grande impegno di tutti per far sì che tutto andasse per il meglio. Ancora una volta Ceriano Laghetto è stata grande e tantissimi lo hanno apprezzato, anche da altri paesi”.

