ROVELLASCA – “Si comunica che lunedì 11 luglio partiranno i lavori di asfaltatura del centro cittadino. Saranno interessate nel periodo 11 luglio ed il 29 luglio via Monte Grappa, via Cavallotti, via Battisti e via Grassi ovvero quelle già oggetto di rifacimento della rete fognaria”. A dare l’annuncio è il sindaco, Sergio Zauli.

Prosegue il primo cittadino: “La viabilità potrebbe subire modifiche e rallentamenti Ci scusiamo per il disagio e chiediamo di prestare attenzione”.

(foto: una veduta del centro di Rovellasca, dove avranno luogo gli interventi di rifacimento stradale, a partire da lunedì prossimo e che sono stati ora annunciati da parte del sindaco, Sergio Zauli)

07072022