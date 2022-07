x x

SARONNO – Così malmesso da sembrare sfondato o quasi esploso. Così appare, da mesi, il distributore della casetta dell’acqua di piazza dei Mercati diventato un problema di degrado e non solo un disservizio. Malgrado la presenza della videosorveglianza i due distributori dell’acqua sono stati completamente resi inutilizzabili. Prima ci sono stati i danneggiamenti, poi sono stati usati come bagni pubblici e infine sono stati completamente sfondati. E’ successo mesi fa e niente è cambiato. Nessuna manutenzione, nessuna riparazione malgrado le ripetute segnalazioni degli utenti e dei residenti che ormai chiedono un intervento almeno per ripristinare il decoro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn