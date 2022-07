x x

SARONNO – Chi è uscito per una passeggiata del giovedì sera, quando i negozi a Saronno restano aperti sino a tardi, se ne sarà senz’altro accorto: ad accogliere i saronnesi al termine di una calda giornata c’è tanto vento, raffiche tiepide ma potenti. E domani andrà peggio: Regione Lombardia ha emesso un “allerta”.

Parlando della serata odierna, il servizio meteo regionale fa riferimento ad un “marcato rinforzo dai quadranti settentrionali e orientali, con raffiche fino a forti o molto forti, in particolare su Retiche più settentrionali e settori occidentali della regione. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn”.

La situazione domani, venerdì: “Nel corso della giornata di domani 8 luglio atteso rinforzo della ventilazione a tutte le quote, in particolare a quote più elevate dai quadranti settentrionali. In serata venti in generale attenuazione. Su Valchiavenna e Valtellina, saranno ancora possibili raffiche fino a 90 chilometri orari”.

