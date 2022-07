x x

SARONNO – SOLARO – ROVELLASCA I mezzi, il furgone con cestello e la moto Triumph, sono stati rimossi e posti sotto sequesto e intorno alle 17,30 la tangenzialina che collega Saronno a Rovello Porro è stata riaperta mentre le comunità di Solaro e Rovellasca cercavano di capacitarsi dello scontro mortale avvenuto poche ore fa e costato la vita ad un 31enne.

La notizia della morte di Michele Garruto classe 1991 residente a Solaro ha lasciato senza parole chi lo conosceva. Amici e conoscenti si sono stretti intorno ai familiari che appena avuto la notizia si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Sconcerto anche a Rovellasca dove il 31enne lavorava da tempo.

Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo l’una. I danni alla moto e quelli al mezzo guidato da un turatese raccontano di un impatto avvenuto sulla parte frontale/lateriale sinistra del furgone. E’ presto però per parlare della dinamica: gli agenti della polizia locale di Saronno hanno effettuato tutti i rilievi del caso dopo aver bloccato la circolazione coi colleghi di Ceriano Laghetto e Rovello Porro per permettere i tentativi di soccorso. Sul posto sono infatti subito intervenute un’ambulanza da Rovellasca e un’automedica da Misinto oltre all’elisoccorso da Niguarda. Purtroppo per Michele, che probabilmente stava tornando a casa per pranzo, dopo la rovinosa caduta dalla moto non c’è stato niente da fare.

Era molto noto anche a Rovellasca dove aveva la propria attività di parrucchiere per la quale aveva ottenuto diversi riconoscimenti.

