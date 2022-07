x x

SARONNO – Cambia orario Music express, il ciclo di concerti promosso dal Comune in piazza Avis, previsti all’ora “dell’aperitivo”. Ma ieri l’annuncio che dopo quello di debutto, non molto affollato in verità, i seguenti si terranno in orario serale, fra le 20.30 e le 21.30, con tanto di volantino che annuncia i prossimi eventi.

Oggi dunque secondo appuntamento con Music express e con i giovedì sera di shopping serale in città. Il calendario dell’estate saronnese prevede per la serata odierna, 7 luglio, a partire dalle 20.30, l’esibizione del trio jazz Claudio Borroni, in piazza Volontari del sangue (piazza Avis), che accompagnerà l’apertura serale dei negozi e si affiancherà alle proposte musicali e di intrattenimento dei commercianti.

Il programma prevede poi il 14 luglio Jack e gli Alchermes-Musica, comicità e teatro”, il 21 luglio “Mauro Renna trio” ed il 28 luglio Lumar, musica tradizionale irlandese.

(foto: una immagine del primo concerto che si è tenuto nei giorni scorsi in piazza Avis, nel tardo pomeriggio)

07072022