SARONNO – Chili di segatura buttati nell’aiuola di cui si occupa il dentista saronnese Tommaso Mascarello che si è detto pronto a denunciare il responsabile, magari con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza cittadina.

Da tempo il saronnese ha preso in gestione dal comune alcune aiuole del passaggio pedonale che costeggia Palazzo Visconti tra via Tommaseo e piazza Indipendenza. Si prende cura personalmente del verde anche posizionando piante e fiori. Malgrado l’impegno profuso però il risultato però non cambia. “Me ne occupo da 3 anni – spiega Mascarello – e il risultato non cambia danni e rifiuti senza soluzione di continuità. Più volte alla settimana ci troviamo a fare i conti con feci di cani, vomito e persino persone che urinano sulle piante. E che dire chi usa le aiuole come cestini? Ci trovo rifiuti di ogni tipo: bicchieri, bottiglie, lattine e mozziconi”.

Eppure Mascarello e il suo team si impegnano senza lesinare anche investimenti economici: “Ad esempio quando avevamo fatto l’aiuola per le farfalle si erano insediati dei macaoni e poi dopo qualche giorno le piante sono state strappate e coperte di rifiuti. Ci hanno rubato anche i gigli”. Da qui la decisione di iniziare a denunciare l’accaduto. Con un allerta anche sui social: “Lungi da me capire per quale motivo si debba buttare persino della segatura nelle aiuole (che se prodotta e abbandonata da una attività lavorativa configura anche reato penale) – ha spiegato sul gruppo Facebook Sei di Saronno se – da oggi chiederemo i filmati alle telecamere di sorveglianza e proveremo a procedere contro chi getterà qualsiasi rifiuto”.

