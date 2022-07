x x

ROVELLO PORRO – SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Una moto di grossa cilindrata ed un furgone con il cestello sono i mezzi protagonisti dello scontro frontale avvenuto intorno all’una sulla tangenzialina esterna che corre tra Saronno e Ceriano Laghetto.

Il territorio è di compentenza del comune di Ceriano Laghetto e per questo ad occuparsi dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente saranno i carabinieri della compagnia di Desio. L’impatto è avvenuto intorno all’una del pomeriggio. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi che ha portato sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, l’autoinfermieristica di Misinto e l’elisoccorso arrivato dal Niguarda.

Purtroppo però per il trentenne a bordo della moto non c’era ormai più niente da fare. Tutti i soccorsi sono stati vani. La tangenzialina è stata chiusa dalla rotonda davanti al supermercato Unes e a quella al confine con Saronno dalla polizia locale di Ceriano Laghetto e di Rovello Porro. Fin dai primi minuti dopo l’incidente sul posto si è mobilitata la polizia locale di Saronno che ha provveduto a deviare il traffico per permettere ai soccorritori e ai militari di operare in sicurezza.

Al momento, intorno alle 16, la strada è ancora chiusa e le operazioni che saranno completate con il sequestro dei veicoli sono ancora in corso.

