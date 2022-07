x x

SARONNO – E’ cominciata mercoledì 6 luglio, con un volo per gli Stati Uniti, la calda estate della Nazionale Italiana élite di Softball, campione d’Europa in carica, che dal 9 al 13 luglio competerà nel World Games assieme alle migliori nazionali al mondo prima di tornare in Europa, a Saint Boi in Spagna, per rimettere in palio il titolo di campione d’Europa conquistato lo scorso anno in Friuli.

Dopo una attenta preparazione condotta prima a Buttrio e poi a Ronchi dei Legionari, le azzurre campionesse d’Europa sono partite per Birmingham, Alabama, per immergersi in una intensa cinque giorni di softball anticipata da un giorno di rifinitura sul campo. L’Italia (7) di Federico Pizzolini, unica rappresentante del continente europeo, è stata inserita nel gruppo A assieme a Stati Uniti (1), Canada (3) e Taiwan (6) mentre nel gruppo B figureranno le campionesse olimpiche del Giappone (2) con Messico (4), Australia (8) e Porto Rico (5), inserita in sostituzione della Cina, che ha presentato forfait a causa delle restrizioni di viaggio imposte dal governo cinese in materia di lotta al coronavirus.

La nazionale azzurra debutterà nella notte italiana tra sabato 9 e domenica 10 luglio, alle 2 italiane, in casa contro gli Stati Uniti. Domenica 10 luglio (ore 20) affronterà invece il Canada come squadra in trasferta mentre lunedì 11 (ore 20) sarà protagonista contro Taiwan, sempre in trasferta. Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali in programma tra la serata di martedì 12 e la notte di mercoledì 13 luglio mentre le altre squadre lotteranno per le posizioni di rincalzo. Le finali per oro, bronzo e le restanti posizioni si terranno sempre tra la serata italiana di mercoledì e la notte di giovedì 14. Tutte le partite verranno disputate nella struttura dell’Hoover Metropolitan Stadium di Hoover, Alabama.

Di seguito la lista delle 15 convocate:

Cognome Nome # Ruolo B-T Società d’appartenenza 1 Bartoli Anita 6 IF R-R Sestese Softball 2 Bigatton Laura 9 P-OF L-R Bollate Softball 1969 3 Cacciamani Ilaria 7 P R-R Softball Club Forlì/G.S.Esercito 4 Cecchetti Elisa 15 C-OF R-R Bollate Softball 1969/G.S.Esercito 5 Edwards Sarah Beth 8 C L-L US Giovanile Collecchio Softball 6 Fama Amanda 12 IF R-R Nuoro Softball 7 Koutsoyanopulos Giulia Metaxia 27 IF R-R Bollate Softball 1969 8 Lacatena Alexia 5 P R-R Softball Club Forlì 9 Longhi Giulia 14 IF R-R Saronno Softball/G.S.Esercito 10 Marrone Fabrizia 4 OF L-R Saronno Softball 11 Nicolini Alice 16 P R-L Saronno Softball 12 Princic Elisa 11 C R-R Bollate Softball 1969 13 Rotondo Alessandra 3 IF R-R Saronno Softball 14 Sheldon Melany 23 IF R-R Caronno Softball 15 Vigna Laura 21 OF L-L Softball Club Forlì

A supportare l’head coach Federico Pizzolini saranno i coach Giulio Brusa e Nancy Evans oltre al fisioterapista Elio Paolini ed al medico Alessandro Buttà. A guidare la delegazione azzurra sarà il team executive Giovanni Zagaria.

Nella foto in allegato (EzR-Nadoc) capitan Giulia Longhi corre verso la terza base.

