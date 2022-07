x x

SOLARO – Birra protagonista dell’estate nella zona: oltre a Misinto e Saronno, è in arrivo anche la dodicesima edizione della Festa della birra di Solaro promossa dall’associazione “Pensiero libero” e patrocinata dal Comune; è prevista nell’area delle feste del centro sportivo “Scirea” di via Berlinguer.

Il programma dei concerti

Previsti anche una serie di concerti. Venerdì 15 luglio “Domani smetto” con tributo a J-Ax, sabato 16 “Black bells” con tributo agli Ac/Dc, domenica 17 “Da Zero a Liga” con tributo a Liguabue.

Venerdì 22 luglio “Rad1”, una rock band; sabato 23 i “Revolution” con tributo ai Guns & Bonjovi; domenica 24 Soul shake e Interlude of clarity.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

07072022