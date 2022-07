x x

MISINTO – Ieri sera il maxi tendone in perfetto stile bavarese della festa della birra di Misinto, il Mönchshof Stadl di via Marconi, ha riaperto i battenti. Fin dalla 19, gestiti al meglio dai 70 volontari di Gam E20 capitanati dall’inossidabile Fabio Mondini, centinaia di misintesi e residenti nei comuni limitrofi si sono goduti una cena insieme. Diversi i gruppi di amici ma anche le famiglie ansiosi di tornare a goversi, l’evento, il cibo, la birra e l’atmosfera bavarese dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia.

Tra prosit e boccali di birra la serata è trascorsa negli migliore dei modi culminata nel rito dell’apertura della prima botte ad opera del sindaco Matteo Piuri che ha partecipato alla serata inaugurale con tante autorità come Fabrizio Sala assessore regionale all’Istruzione e la console tedesca Ingrid Jung.

“La Misinto Bierfest rappresenta un evento tradizionale per il nostro territorio – aveva commentato il primo cittadino Piuri in occasione della presentazione dell’evento – Una manifestazione che ci rende fortemente riconoscibili in tutta la Lombardia. E’ quindi con orgoglio che, insieme agli amici di Gam E20, siamo orgogliosi si rinnovare questo appuntamento”.

