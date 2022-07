x x

SARONNO – Nel saronnese è molto nota la sua attività di maestra ma anche per il suo impegno per l’associazione Aido. Ora Maria Alfieri Sabadini detta Iuccia compie 100 anni circondata dall’affetto di familiari e parenti.

Nata proprio il 9 Luglio 1922 ha dedicato la sua vita all’insegnamento, a Caronno, Origgio e infine a Saronno alla Vittorino da Feltre. Ma non solo. Oltre a dedicarsi alla famiglia e al lavoro si è impegnata nel mondo dell’associazionismo sociale ricoprendo per più di 10 anni il ruolo di presidente dell’Aido.

Ora festeggia il suoi 100 anni “alla Piccola Capri in viale delle Rimembranze dalle 13 circa fino alle 16”. “Se qualcuno dei suoi amici o studenti volesse venire a salutarla sarebbe il benvenuto” conclusono i familiari.

