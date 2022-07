x x

TRADATE – Sabato e domenica prossima, 9 e 10 luglio, a Tradate nel Castello Pusterla-Melzi, via Sopranzi 15, si tiene la seconda edizione della Medieval Fest. Sabato sono previste visite guidate ai saloni affrescati, a cura del Fai del Seprio. Nel cortile danze medievali, spazi per espositori artigianato, animazione per bambini, scacchi giganti.

Domenica ancora visite guidate ai saloni affrescati a cura del Fai, animazione per bambini e bolle di sapone giganti, spazi per espositori artigianato, accampamento arcieri e prove di tiro con l’arco, falconieri con prove e didattica, scacchi giganti. E non mancherà in entrambe le giornate uno spazio ristorativo. Previsto ingresso libero.

(foto archivio)

08072022