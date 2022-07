Notte bianca? Cesano Maderno ne organizza addirittura tre

CESANO MADERNO – A Saronno ha fatto tanto discutere la decisione, per quest’anno, di non organizzarla; mentre nella vicina Cesano Maderno – città delle dimensioni di Saronno – ne sono state organizzate addirittura tre. “È in arrivo la Notte bianca, grande festa in centro tra enogastronomia,​ mercatini, negozi aperti, musica nelle vie e nelle piazze, apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo, mascotte e giocolieri, laboratori per bambini, concerti e spettacoli all’aperto” annunciano dall’Amministrazione cesanese.

L’evento, a Cesano Maderno, si intitola “Sotto un cielo di stelle”: il primo appuntamento è previsto oggi, dalle 19, alle 18 la chiusura delle strade interessate, fino alla mezzanotte: tutto il centro storico sarà animato da iniziative all’aperto per rendere attrattiva la nostra città e trascorrere momenti di svago e serenità.

I prossimi appuntamenti con la Notte bianca sono programmati per il 22 luglio e il 16 settembre.

(foto archivio)

08072022