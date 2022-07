x x

MISINTO – Nel week end del 1 luglio si è svolto presso gli impianti ippici dell’Horse Riviera Resort Cattolica il consueto appuntamento annuale degli Open d’Italia pony.



Centinaia di ragazzini da tutta Italia, di età compresa tra 4 e i 16 anni, si sono sfidati in gare di pony games, gimkane, salto ostacoli, dressage e completo mettendo in mostra tutte le loro capacita tecniche e soprattutto di squadra.



Tra i molti spiccano nomi di Anna Salandin in sella al suo Quarterback e Camille Lemaire in sella alla sua Melview. Queste due giovani amazzoni di 14 e 13 anni, allieve storiche di Silvia Mocchi, tesserate presso il noto centro ippico di Misinto, conquistano rispettivamente il 3 posto nella categoria invito al completo e un 2 posto nella categoria Welcome A/B sempre per la disciplina del completo.



“Un bell’esempio di equitazione – commentano dal centro ippico di Misinto – stile e abilità tecniche, che aprono a queste giovani e si spera anche a molti altri una brillante carriera in questo sport.”