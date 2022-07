x x

SARONNO – Ha avuto luogo questa mattina la “pedalata architettonica” alla scoperta degli edifici saronnesi progettati da Enrico Marini.

La partenza di buon mattino non ha fermato le circa 20 persone presenti all’evento che si è sviluppato nel contesto della mostra riguardante i progetti di Enrico Marini presente alla Sala Nevera di Casa Morandi fino al 17 luglio.

Alla ciclo-escursione hanno partecipato, oltre agli “addetti ai lavori” ed agli appassionati, anche alcuni membri della giunta comunale, gli assessori Merlotti, Casali e Pozzoli.

Il ritrovo si è tenuto davanti all’ingresso della biblioteca. Tra le tappe del bike tour, sono stati toccati i principali edifici saronnesi riconducibili all’architetto: il condominio Shiva di via C. Porta/via G. Pagani, a poche pedalate da esso la casa di Marini e l’adiacente condominio di via Monte Generoso 3, gli edifici residenziali di Via Tolstoj: la Residenziale Nord e la Residenza Gloriana, il condominio Rovello in Via Padre Sevesi, il Condominio Aurora di via Stampa Soncino e il complesso Centralcase in Vicolo Pozzetto.

L’evento si è concluso alla Sala Nevera con una colazione di gruppo ed un concerto d’arpa ad allietare i visitatori.

