Covid, report Ats: fra Saronno e Comasco casi in aumento con variante Omicron. La fascia d’età più colpita

Covid, report Ats: fra Saronno e Comasco casi in aumento con variante...

SARONNO – “L’analisi dei dati rilevati in questi ultimi giorni e comparati con quelle delle settimane precedenti rileva una epidemia ancora in fase espansiva. Un moderato ottimismo nasce dalla valutazione del RdT che mostra una progressiva tendenza al valore 1, ovvero il termine della fase espansiva. La fascia di età più colpita dal contagio va dai 25 ai 64 anni”. A fare il punto, con l’abituale report settimanale, è Ats Insubria, agenzia per la salute con competenza su Saronno, parte del Varesotto ed il Comasco.

Proseguono da Ats: “Un dato da segnalare è il rapporto nettamente più basso tra contagi e ricoveri nel 2022 rispetto al 2021, ovvero chi si contagiava nel 2021 aveva maggiori probabilità di dover essere ricoverato. L’enorme numero di vaccinati, sicuramente e la variante Omicron, apparentemente meno aggressiva, potrebbero essere alla base di questo fenomeno”.

09072022