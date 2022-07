x x

SARONNO – Tante polemiche in questi giorni a Saronno dopo che il corteo storico di Sant’Antonio nelle vie cittadine è stato rinviato di un giorno, da sabato a domenica, per la concomitanza del corteo annunciato dagli anarchici nelle vie cittadine.

In un messaggio sui social gli anarchici del Collettivo Adespota dicono che non sarebbe alcun problema allo svolgimento dei due eventi in contemporanea: “Il corteo di sabato si avvicina, e con esso inizia la consueta litania giornalistica. A questo giro il boccone è appetitoso, infatti la wuestura di Varese ha pensato bene di annullare il corteo storico della Festa dell’Aia adducendo motivi di ordine pubblico. I giornali ci hanno ricamato sopra, parlando di corteo anarchico che annulla quello dei figuranti. La manifestazione di sabato partirà da piazza Caduti saronnesi, passerà da via Monti, via San Giuseppe, piazza San Francesco, piazza Cadorna, via Cantore, via Caduti della Liberazione, via Marconi, via Roma e finirà in piazza Libertà. Il concentramento sarà alle 17. I margini per far coesistere le due manifestazioni ci sarebbero tutti”.

Intanto, giovedì sera per annunciare il corteo gli anarchici hanno dato vita ad un presidio in piazza Avis.

