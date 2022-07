x x

SARONNO – Provvidenziale e super-rapido intervento della polizia locale di Saronno che ieri, venerdì 8 luglio, ha aiutato un 17enne che si è ritrovato appiedato a causa di un furto.

E’ successo intorno alle 17 quando il ragazzo si trovava in via Milano. E’ arrivato un coetaneo che l’ha fatto scendere dalla due ruote e si è allontanato pedalando sul mezzo rubato. Fortunatamente in zona stava passando una pattuglia della polizia locale. I vigili hanno ascoltato la riscostruzione della vittima e hanno visto in lontananza il ladro allontanarsi. Gli agenti hanno iniziato ad inseguire il fuggitivo. Sentendosi braccato e vedendo che gli agenti erano sempre più vicini, nella speranza di evitare conseguenze, il malvivente ha lasciato la due ruote e si è messo a correre.

I vigili hanno recupeto il mezzo che è stato subito restituto al legittimo proprietario. Da valutare se le telecamere abbiano ripreso l’accaduto e possano fornire informazioni per identificare il ladro scappato a mani vuote.

Già domenica gli agenti del comando di piazza Repubblica hanno recuperato 5 biciclette rubate ad altrettanti ragazzini.

