SARONNO – Alle 22.30 della scorsa notte in centro a Saronno c’era ancora in giro parecchia gente e dunque in molti hanno visto passare i mezzi di soccorso con i lampeggianti accessi per quanto successo in via San Giuseppe, vicino all’incrocio con via Sant’Antonio dove c’è l’omonima chiesetta, per un incidente stradale. Si sono scontrate una automobile ed una motocicletta, ed il centauro è rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 41 anni: sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e l’ambulanza della Croce rossa saronnese.

Il personale dell’autolettiga ha medicato il quarantunenne per il quale non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma, come sempre accade in simili circostanze, hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

09072022