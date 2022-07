x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al cantiere in arrivo alle porte della Cassina Ferrara

Sono in programma con inizio lunedì 11 luglio i lavori di realizzazione del dosso in via Miola, che renderà più sicuro l’attraversamento pedonale.

Per garantire l’accantieramento in sicurezza della zona interessata ai lavori, il tratto di via Miola compreso tra l’intersezione con via Bergamo e il civico 25 della via stessa verrà chiuso al traffico a partire proprio da lunedì 11 luglio e sino a fine lavori, ipotizzati per il 22 luglio.

