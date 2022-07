x x

GERENZANO – Questa sera al parco degli Aironi, in via Inglesina 51, avrà luogo la terza serata organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Gerenzano, in sinergia con Ardea Onlus, nell’ambito del progetto “R-estate al parco 2022”, che prevede quattro serate musicali e danzanti all’interno del parco.

Per il terzo appuntamento, sarà presente il gruppo musicale “Concept Blues”, che intratterrà i presenti dalla pedana a pochi passi dall’ingresso del parco, adiacente al punto di ristoro del parco.

L’ingresso sarà libero e gratuito; per informazioni contattare il 3337057162.

